МО: За 2024 год ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и в Курской области

В 2024 году ВС России удалось взять под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения СВО и в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Отмечается, что среди одних из самых значимых успехов российских военных в уходящем году было освобождение Авдеевки, Угледара и Селидово. По данным ведомства, в 2024 году наибольшее число населенных пунктов ВС РФ освободили в ДНР. Там под контроль российских военных перешли 157 городов и сел.

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В ведомстве также добавили, что самым успешным месяцем по числу освобожденных населенных пунктов для ВС РФ стал сентябрь. Тогда удалось освободить 36 сел, в том числе Новогродовку, Красногоровку и село Заветное в ДНР.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за минувшую ночь российские силы ПВО сбили более 60 дронов ВСУ над территорией страны.

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ФОТО: ТАСС
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