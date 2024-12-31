МО: За 2024 год ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО и в Курской области

В 2024 году ВС России удалось взять под контроль 214 населенных пунктов в зоне проведения СВО и в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Отмечается, что среди одних из самых значимых успехов российских военных в уходящем году было освобождение Авдеевки, Угледара и Селидово. По данным ведомства, в 2024 году наибольшее число населенных пунктов ВС РФ освободили в ДНР. Там под контроль российских военных перешли 157 городов и сел.