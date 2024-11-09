СМИ: В Пентагоне отказали Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать Киеву приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, передает Wall Street Journal.

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Как отмечает издание, Остин заявил Зеленскому, что тот «просит слишком многого».

Ранее стало известно, что администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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