СМИ: В Пентагоне отказали Зеленскому в приоритетной поставке новых систем ATACMS
9 ноября 202415:20
Глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому отдать Киеву приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, передает Wall Street Journal.
Как отмечает издание, Остин заявил Зеленскому, что тот «просит слишком многого».
Ранее стало известно, что администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Артём Дзюба заявил о желании стать тренером
- Экс-замминистра образования и науки Дагестана арестовали за взятку 60 млн рублей
- СМИ: Ирландия выселяет украинцев, не проживающих в предоставленном им жилье
- Россиянка победила на чемпионате мира по шахматам
- Москалькова заявила о 13 жителях Курской области, которых вывезли в Украину
- Жена Хабенского опровергла информацию о госпитализации
- Четвертую за день украинскую ракету сбили в небе над Курской областью
- Депутат Нилов назвал причину сокращения штата чиновников на 10%
- Зарплаты в Москве в 2025 году вырастут на 12%
- Путин заявил, что в России сохраняется дефицит яблок
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru