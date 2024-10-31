В Пентагоне допустили вовлечение третьих стран в конфликт на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин не исключил прямого вовлечения сил третьих стран в конфликт на Украине на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
Министр ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, могут ли другие государства отправить своих военных на Украину, реагируя на якобы присутствие сил КНДР в зоне специальной военной операции.
«Это может вдохновить других на совершение... различных действий», — заявил Остин.
Как указал министр, он не хочет спекулировать на тему возможных шагов.
Ранее Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами, а сроки их проведения должен устанавливать Киев, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru