В Пентагоне допустили вовлечение третьих стран в конфликт на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин не исключил прямого вовлечения сил третьих стран в конфликт на Украине на стороне ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Министр ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, могут ли другие государства отправить своих военных на Украину, реагируя на якобы присутствие сил КНДР в зоне специальной военной операции.

«Это может вдохновить других на совершение... различных действий», — заявил Остин.

Как указал министр, он не хочет спекулировать на тему возможных шагов.

Ранее Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами, а сроки их проведения должен устанавливать Киев, напоминает РЕН ТВ.

