СМИ: США снимут запрет на отправку подрядчиков для ремонта оружия на Украине

Администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о небольшом числе специалистов, которые будут размещены вдали от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.