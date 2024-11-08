СМИ: США снимут запрет на отправку подрядчиков для ремонта оружия на Украине

Администрация президента США приняла решение отменить запрет на отправку подрядчиков для ремонта и обслуживания вооружений, поставляемых Пентагоном на Украину, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, речь идет о небольшом числе специалистов, которые будут размещены вдали от линии фронта и не будут участвовать в боевых действиях.

Песков заявил, что американские военные уже участвуют в конфликте на Украине

Собеседник добавил, что данное решение должно обеспечить оперативное обслуживание и ремонт техники.

В июне телеканал CNN уже сообщал о таких планах, уточняя, что окончательное решение зависело от президента Джо Байдена, который подчеркивал необходимость избегать присутствия американских военнослужащих в зоне конфликта, передает «Радиоточка НСН».

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