В МИД Ирана раскритиковали Зеленского после высказываний об Исламской республике
Пресс-секретарь иранского МИДа Насер Канани раскрыл цель высказываний президента Украины Владимира Зеленского в адрес Исламской Республики, сообщает агентство ISNA.
Представитель МИД Ирана назвал претензии Зеленского к Исламской республики Иран ложными. По его мнению, они «гармонируют с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана», отмечает RT.
Также Канани считает, что подобные высказывания делаются украинским лидером, чтобы получить «как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», пишет Газета.ru.
По мнению дипломата, Зеленский устраивает политическое шоу и отвлекает общественное внимание безосновательными претензиями в адрес иранского народа.
Ранее Евросоюз объявил о расширении санкций против Ирана за нарушения прав человека. Как говорится в «Официальном журнале ЕС», в «чёрный» список внесли ещё пять человек и две организации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru