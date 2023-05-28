В МИД Ирана раскритиковали Зеленского после высказываний об Исламской республике

Представитель МИД Ирана назвал претензии Зеленского к Исламской республики Иран ложными. По его мнению, они «гармонируют с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана», отмечает RT.

Также Канани считает, что подобные высказывания делаются украинским лидером, чтобы получить «как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», пишет Газета.ru.

По мнению дипломата, Зеленский устраивает политическое шоу и отвлекает общественное внимание безосновательными претензиями в адрес иранского народа.

Ранее Евросоюз объявил о расширении санкций против Ирана за нарушения прав человека. Как говорится в «Официальном журнале ЕС», в «чёрный» список внесли ещё пять человек и две организации.

