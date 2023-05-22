Евросоюз расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека

Евросоюз объявил о расширении санкций против Ирана за нарушения прав человека. Как говорится в «Официальном журнале ЕС», в «чёрный» список внесли ещё пять человек и две организации.


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ФОТО: РИА Новости
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