Небензя заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта

Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности организации. По словам дипломата, западные страны продолжают уверять, что не являются участником конфликта, а только помогают Киеву защититься. Однако с Россией осуществляется прокси-война, а поставки оружия Украине увеличиваются.

Небензя указал, что НАТО настроено на эскалацию. О мирном урегулировании речи не идет.

Ранее Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

