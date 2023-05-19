Небензя заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта
Страны коллективного Запада не намерены урегулировать конфликт на Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности организации. По словам дипломата, западные страны продолжают уверять, что не являются участником конфликта, а только помогают Киеву защититься. Однако с Россией осуществляется прокси-война, а поставки оружия Украине увеличиваются.
Небензя указал, что НАТО настроено на эскалацию. О мирном урегулировании речи не идет.
Ранее Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru