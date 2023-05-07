СМИ: В Германии решили не выделять дополнительные деньги на беженцев

Федеральным землям Германии не выделят дополнительные средства на беженцев, несмотря на просьбы местных властей. Об этом сообщил в субботу портал телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения немецкого правительства.

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Руководство федеральных земель требует от немецкого кабмина дополнительное финансирование, чтобы размещать беженцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовится встретиться на следующей неделе проведет встречу с представителями земель по этому поводу.

По мнению журналистов, федеральное правительство не собирается увеличивать финансовую помощь для поддержки беженцев. Оно не готова выделять деньги землям больше запланированного, говорится в документе, подготовленном к саммиту.

В настоящее время в Германию, в частности, пребывают беженцы с Украины, пишут «Известия».

Ранее Евросоюз опубликовал доклад, в котором изложил ряд возможных мер в отношении беженцев. Одна из стратегий предлагает стимулировать «добровольное возвращение» украинцев, предоставляя переселенцам дополнительные социальные выплаты. Об этом пишет газета Irish Examiner.

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ФОТО: pixabay.com
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