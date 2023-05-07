СМИ: В Германии решили не выделять дополнительные деньги на беженцев
Федеральным землям Германии не выделят дополнительные средства на беженцев, несмотря на просьбы местных властей. Об этом сообщил в субботу портал телепрограммы Tagesschau со ссылкой на проект решения немецкого правительства.
Руководство федеральных земель требует от немецкого кабмина дополнительное финансирование, чтобы размещать беженцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц готовится встретиться на следующей неделе проведет встречу с представителями земель по этому поводу.
По мнению журналистов, федеральное правительство не собирается увеличивать финансовую помощь для поддержки беженцев. Оно не готова выделять деньги землям больше запланированного, говорится в документе, подготовленном к саммиту.
В настоящее время в Германию, в частности, пребывают беженцы с Украины, пишут «Известия».
Ранее Евросоюз опубликовал доклад, в котором изложил ряд возможных мер в отношении беженцев. Одна из стратегий предлагает стимулировать «добровольное возвращение» украинцев, предоставляя переселенцам дополнительные социальные выплаты. Об этом пишет газета Irish Examiner.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru