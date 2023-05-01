По словам журналиста, Западная Европа — «почти единственный бенефициар» незаконной торговли. Рофе указал, что по мере того, как Киев получает современное западное снаряжение, автоматы АК-47 прячут, чтобы впоследствии перепродать. Кроме того, миллионы беженцев из постсоветской республики перевозят нелегальные товары и усиливают криминализацию Европы.

Как отметил Рофе, военные и СМИ не обращают внимание на возникшую опасность.

«Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — заключил журналист.

