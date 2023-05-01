СМИ: В Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины
Рост преступности зафиксирован в Восточной Европе, так как в регион нелегально завозят наркотики и оружие из Украины. Об этом пишет обозреватель Ксавье Рофе в своей статье для Atlantico.
По словам журналиста, Западная Европа — «почти единственный бенефициар» незаконной торговли. Рофе указал, что по мере того, как Киев получает современное западное снаряжение, автоматы АК-47 прячут, чтобы впоследствии перепродать. Кроме того, миллионы беженцев из постсоветской республики перевозят нелегальные товары и усиливают криминализацию Европы.
Как отметил Рофе, военные и СМИ не обращают внимание на возникшую опасность.
«Это мало волнует вашингтонских стратегов. Это должно больше беспокоить европейских лидеров, потому что весь этот криминальный беспредел останется их проблемой», — заключил журналист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru