В Европе предложили платить украинским беженцам за возвращение на родину

По данным издания, Евросоюз опубликовал доклад, в котором изложил ряд возможных мер в отношении беженцев. Одна из стратегий предлагает стимулировать «добровольное возвращение» украинцев.

«Мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — отмечается в материале.

Беженцы, которые нашли работу или начали учебу, смогут рассчитывать на получение вида на жительство в европейских странах. Отмечается, что в ЕС планируют совместно с Киевом разработать программу по реинтеграции украинцев.

