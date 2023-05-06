В Европе предложили платить украинским беженцам за возвращение на родину
Странам Европы предложили мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину, предоставляя переселенцам дополнительные социальные выплаты. Об этом пишет газета Irish Examiner.
По данным издания, Евросоюз опубликовал доклад, в котором изложил ряд возможных мер в отношении беженцев. Одна из стратегий предлагает стимулировать «добровольное возвращение» украинцев.
«Мигрантов будут финансово поддерживать некоторое время после возвращения домой», — отмечается в материале.
Беженцы, которые нашли работу или начали учебу, смогут рассчитывать на получение вида на жительство в европейских странах. Отмечается, что в ЕС планируют совместно с Киевом разработать программу по реинтеграции украинцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru