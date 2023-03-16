СМИ: в ЕС обсуждают введение санкции против членов семей российских предпринимателей
В Евросоюзе разрабатывают правовые основы для введения санкций в отношении членов семей крупных российских предпринимателей, которые уже находятся под ограничениями ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
По данным агентства, в настоящее время пока нет законных оснований для введения ограничений для этой категории граждан РФ.
Для этого, как указывают источники Bloomberg, в Европарламент будет внесен законопроект, который установит все правовые основания для новых рестрикций.
Ранее, как сообщала НСН, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Маск одним символом отреагировал на инцидент с беспилотником США
- Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок за теракты в московском метро
- Шольц: необходимо сделать невозможным обход санкций ЕС
- СМИ: США хотят превратить Черное море в натовское «озеро»
- Причиной пожара в ростовском погрануправлении ФСБ стало замыкание проводки
- Хабенский и Бондарчук вошли в состав жюри премии Художественного театра
- В 250 километрах от Стамбула произошло землетрясение
- Сенат Франции утвердил спорный законопроект о пенсионной реформе
- В Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
- Шольц: Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru