СМИ: в ЕС обсуждают введение санкции против членов семей российских предпринимателей

По данным агентства, в настоящее время пока нет законных оснований для введения ограничений для этой категории граждан РФ.

Для этого, как указывают источники Bloomberg, в Европарламент будет внесен законопроект, который установит все правовые основания для новых рестрикций.

Ранее, как сообщала НСН, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России.

