СМИ: в ЕС обсуждают введение санкции против членов семей российских предпринимателей

В Евросоюзе разрабатывают правовые основы для введения санкций в отношении членов семей крупных российских предпринимателей, которые уже находятся под ограничениями ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

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По данным агентства, в настоящее время пока нет законных оснований для введения ограничений для этой категории граждан РФ.

Для этого, как указывают источники Bloomberg, в Европарламент будет внесен законопроект, который установит все правовые основания для новых рестрикций.

Ранее, как сообщала НСН, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПредпринимателиСанкции Против РоссииСанкции ЕСЕвросоюз
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