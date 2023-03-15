Путин: на санкции Россия ответит расширением экономических свобод

Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введение Западом новых ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщает РБК.

Вместе с тем президент подчеркнул, что все должно быть в рамках действующего законодательства страны.

Мишустин заявил, что Россия является чемпионом по числу введённых против неё санкций

«Это тонкая работа, и я прошу вас ее настроить», — обратился глава государства к сотрудникам прокуратуры.

По его словам, российская экономика и российский бизнес сейчас достойно отвечают на агрессию со стороны Запада. Президент призвал сотрудников прокуратуры помогать в этом.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен.

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ТЕГИ:ЭкономикаСанкции Против РоссииГенпрокуратура РфВладимир Путин
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