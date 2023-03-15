Путин: на санкции Россия ответит расширением экономических свобод

«Это тонкая работа, и я прошу вас ее настроить», — обратился глава государства к сотрудникам прокуратуры.

По его словам, российская экономика и российский бизнес сейчас достойно отвечают на агрессию со стороны Запада. Президент призвал сотрудников прокуратуры помогать в этом.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен.

