Путин: на санкции Россия ответит расширением экономических свобод
Россия должна расширить экономические свободы в ответ на введение Западом новых ограничений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ, сообщает РБК.
Вместе с тем президент подчеркнул, что все должно быть в рамках действующего законодательства страны.
«Это тонкая работа, и я прошу вас ее настроить», — обратился глава государства к сотрудникам прокуратуры.
По его словам, российская экономика и российский бизнес сейчас достойно отвечают на агрессию со стороны Запада. Президент призвал сотрудников прокуратуры помогать в этом.
Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин заявил, что Россия стоит на пути позитивных перемен.
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