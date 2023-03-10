Боррель: ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России

Европейский союз практически исчерпал возможности по введению антироссийских санкций. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Euractiv.

По его словам, при составлении новых пакетов санкций у Брюсселя почти нет вариатов.

СМИ: Франция, Венгрия и Болгария блокируют введение санкции против атомной отрасли России

«Мы приближаемся к последним ступеням лестницы», — подчеркнул Боррель.

По его мнению, сейчас Евросоюз должен больше сконцентрироваться на поддержке Киева.

Ранее, как сообщала НСН, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕврокомиссияСанкции ЕССанкции Против РоссииЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры