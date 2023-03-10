Боррель: ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России
Европейский союз практически исчерпал возможности по введению антироссийских санкций. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Euractiv.
По его словам, при составлении новых пакетов санкций у Брюсселя почти нет вариатов.
«Мы приближаемся к последним ступеням лестницы», — подчеркнул Боррель.
По его мнению, сейчас Евросоюз должен больше сконцентрироваться на поддержке Киева.
Ранее, как сообщала НСН, Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят способы давления на Россию.
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