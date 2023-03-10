Боррель: ЕС почти исчерпал возможности по введению санкций против России

Европейский союз практически исчерпал возможности по введению антироссийских санкций. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Euractiv.

По его словам, при составлении новых пакетов санкций у Брюсселя почти нет вариатов.