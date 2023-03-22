СМИ: в ЕС началось обсуждение новых санкций против России

Звучат отдельные высказывания. Эстония, в частности, предлагает обложить санкциями как можно большее число российских предпринимателей, а Финляндия настаивает на расширения черного списка Евросоюза за счет родственников тех, против кого уже введены рестрикции.

Отдельно Евросоюз намерен ввести ограничения против тех стран и компаний, которые помогают России обходить санкционные меры ЕС.

Ранее, как сообщала НСН, в ЕС призвали включить «Росатом» в 11-й пакет санкций против России.

