СМИ: в ЕС началось обсуждение новых санкций против России

В Европейском Союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его словам, в Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, но пока конкретных предложений у ЕС нет.

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Звучат отдельные высказывания. Эстония, в частности, предлагает обложить санкциями как можно большее число российских предпринимателей, а Финляндия настаивает на расширения черного списка Евросоюза за счет родственников тех, против кого уже введены рестрикции.

Отдельно Евросоюз намерен ввести ограничения против тех стран и компаний, которые помогают России обходить санкционные меры ЕС.

Ранее, как сообщала НСН, в ЕС призвали включить «Росатом» в 11-й пакет санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Черный СписокПредпринимателиСанкции Против РоссииСанкции ЕС

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