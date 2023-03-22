СМИ: в ЕС началось обсуждение новых санкций против России
В Европейском Союзе началось обсуждение нового пакета санкций против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, в Брюсселе надеются и дальше продолжать оказывать давление на Москву путем введения новых ограничительных мер, но пока конкретных предложений у ЕС нет.
Звучат отдельные высказывания. Эстония, в частности, предлагает обложить санкциями как можно большее число российских предпринимателей, а Финляндия настаивает на расширения черного списка Евросоюза за счет родственников тех, против кого уже введены рестрикции.
Отдельно Евросоюз намерен ввести ограничения против тех стран и компаний, которые помогают России обходить санкционные меры ЕС.
Ранее, как сообщала НСН, в ЕС призвали включить «Росатом» в 11-й пакет санкций против России.
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