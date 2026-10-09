В МВД перечислили данные, которые не стоит хранить в телефоне
Правоохранители не рекомендуют держать в смартфоне сканы и фотографии паспорта, СНИЛС, ИНН и водительских прав. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники могут использовать подобную информацию для доступа к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, создания фейков. Такие документы лучше хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.
Также в МВД советуют быть осторожными с интимными фотографиями. Их утечка может обернуться шантажом или вымогательством. Правоохранители рекомендуют держать в закрытых облачных папках с паролем или удалить из устройства.
Не стоит отправлять пароли от соцсетей, почты или банковских приложений себе в мессенджер, хранить их в заметках или браузере. При краже телефона преступники получат контроль над важными сервисами. Лучше использовать специальные менеджеры или хранить записи офлайн.
Не нужно сохранять и номера карт, PIN-коды, адреса в личных и деловых переписках. Их неизвестные изучают в первую очередь. Сообщения о поступлениях, переводах и балансе счетов тоже являются находкой для преступников. Они раскрывают финансовые привычки и уровень дохода, поэтому историю уведомлений от банков советуют регулярно очищать.
Еще в МВД рекомендуют удалять лишние номера, а важные переносить в защищенную резервную копию и не хранить примечания с личными сведениями в карточке контакта.
Ранее россиян предупреждали, что хакеры могут украсть данные со смартфонов без интернета.
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