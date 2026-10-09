В МВД перечислили данные, которые не стоит хранить в телефоне

Злоумышленники могут использовать подобную информацию для доступа к аккаунтам в соцсетях и мессенджерах, создания фейков. Такие документы лучше хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.



Также в МВД советуют быть осторожными с интимными фотографиями. Их утечка может обернуться шантажом или вымогательством. Правоохранители рекомендуют держать в закрытых облачных папках с паролем или удалить из устройства.



Не стоит отправлять пароли от соцсетей, почты или банковских приложений себе в мессенджер, хранить их в заметках или браузере. При краже телефона преступники получат контроль над важными сервисами. Лучше использовать специальные менеджеры или хранить записи офлайн.



Не нужно сохранять и номера карт, PIN-коды, адреса в личных и деловых переписках. Их неизвестные изучают в первую очередь. Сообщения о поступлениях, переводах и балансе счетов тоже являются находкой для преступников. Они раскрывают финансовые привычки и уровень дохода, поэтому историю уведомлений от банков советуют регулярно очищать.



Еще в МВД рекомендуют удалять лишние номера, а важные переносить в защищенную резервную копию и не хранить примечания с личными сведениями в карточке контакта.



Ранее россиян предупреждали, что хакеры могут украсть данные со смартфонов без интернета.

