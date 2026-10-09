Голикова: Россия вернулась к двум индексациям страховых пенсий после паузы

Россия после длительного перерыва, который начался еще в 2019 году, вернулась к двум индексациям страховых пенсий. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В России в 2027 году повысят все виды пенсий

По ее данным, в 2027-м бюджет Соцфонда снова предусматривает две индексации. Первая пройдет с 1 февраля по фактической инфляции 2026-го. По прогнозам, она достигнет 6,8%.

А с 1 апреля хотят проиндексировать страховую часть выплат на темпы роста уровня фонда оплаты труда за нынешний год, добавила представитель федерального правительства.

Недавно россиянам рассказали, как досрочно получить пенсионные накопления.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:Татьяна ГоликоваПенсии

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