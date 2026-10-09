СМИ: В США пережившая казнь Криста Пайк снова начала ходить и есть

Восемь дней назад власти штата попытались сделать ей смертельную инъекцию за избиение и нанесение смертельных ножевых ранений ее однокласснице Коллин Слеммер в 1995 году. По словам представителей осужденной, препарат не убил ее, но оставил ожоги и волдыри на руках.



Первые дни после госпитализации Пайк была без сознания. Женщину подключили к аппарату ИВЛ. Первые шаги в среду были ограниченными, в четверг требовалась помощь при ходьбе. Также она восстанавливает подвижность рук и впервые смогла поесть.



Однако адвокаты предупредили, что пока неясно, как будет проходить физическое восстановление и изменится ее правовое положение после попытки исполнения приговора. Они уточнили, что их клиентка переживает глубокую психологическую травму, включая ужас, боль и неопределенность.



Во вторник она пришла в сознание и смогла говорить, но у нее остаются проблемы с концентрацией и памятью. Врачи говорят, что оценивать долгосрочные последствия пока рано.



Адвокаты хотят убедить губернатора Билла Ли заменить смертную казнь пожизненным заключением. Глава же штата отложил единственную запланированную на год казнь и распорядился выяснить причины произошедшего. Начальник тюрьмы подал в отставку.

