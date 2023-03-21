СМИ: В ЕС призвали включить «Росатом» в 11-й пакет санкций против России
Некоторые страны Евросоюза призвали начать составлять 11-й пакет антироссийских санкций, включить в него новых лиц, а также госкорпорацию «Росатом». Об этом сообщило издание EUobserver.
Отмечается, что с таким предложением выступил в том числе глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу. По информации издания, его финский коллега Пекка Хаависто предложил распространить санкции на «родственников российских VIP-персон».
Ранее агентство РАР со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщило, что три страны Евросоюза блокируют принятие санкций против российского сектора атомной энергетики. Как отмечается, Париж, Будапешт и София заинтересованы в продолжении сотрудничества с российской компанией «Росатом», а принятие каждого пакета санкций в ЕС требует единогласия всех государств-членов, сообщает НСН.
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