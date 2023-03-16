Шольц: необходимо сделать невозможным обход санкций ЕС

По его словам, после этого ЕС сможет и дальше продолжать оказывать санкционное давление на Москву.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в первую очередь нужно, чтобы третьи страны не смогли помогать РФ обходить ограничения.

Ранее, как сообщала НСН, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров рассказал, что США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией.

