Шольц: необходимо сделать невозможным обход санкций ЕС

О необходимости создать такие условия, которые сделают невозможным обход Россией санкций Европейского Союза заявил глава правительства Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге перед немецкими депутатами, сообщает ТАСС.

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По его словам, после этого ЕС сможет и дальше продолжать оказывать санкционное давление на Москву.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что в первую очередь нужно, чтобы третьи страны не смогли помогать РФ обходить ограничения.

Ранее, как сообщала НСН, посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров рассказал, что США, Канада и ЕС требуют от Африки прекратить контакты с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСанкции ЕСФРГШольц
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