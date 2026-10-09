СМИ: ООН осудила планы США транслировать казнь Хасана в прямом эфире

План США транслировать в прямом эфире расстрел военного Нидала Малика Хасана вызвал осуждение в мире. Мужчину осудили за убийство 13 человек на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году. Об этом пишет The Guardian.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека предупредило, что трансляция убийства будет равносильна публичной казни и нарушению абсолютного запрета на пытки. Критики сравнивают администрацию Дональда Трампа с диктатурами в Иране и Афганистане.

Экс-госсекретарь Хиллари Клинтон назвала эту идею варварской и недостойной страны. Представитель Конгресса Яссамин Ансари назвала это частью авторитарного захвата власти. В Великобритании министр по вопросам равноправия Бриджит Филлипсон сказала, что идея вызывает у нее беспокойство, хотя вопрос по решению надо задавать правительству Штатов.

Согласно военному законодательству, президент должен одобрить казнь через расстрел: по данным Пентагона, американский лидер сделал это по рекомендации министра обороны Пита Хегсета. Тот подтвердил трансляцию в разговоре с Real America's Voice. Также он заявил, что люди должны видеть серьезные последствия за такие преступления.

Политик добавил, что ему все равно на последние просьбы осужденного. Хасана приговорили к смертной казни еще в 2013 году по 13 пунктам обвинения в умышленном убийстве и 32 — в покушении.

Ранее Трамп грозил смертной казнью похитителям матери журналистки NBC.

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ФОТО: AP/TASS
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