Европейский союз предоставит Армении торговые преференции на два года

Меры вступают в силу 10 октября и растянутся на два года. Они временно либерализуют почти 80% армянского экспорта в ЕС. Речь идет о свежих фруктах, овощах, цветах и напитках, в том числе алкогольных.



В Еврокомиссии уточнили, что преференции поддержат устойчивость экономики Еревана и облегчат доступ к европейскому рынку. Условия при этом предусматривают меры по его защите, если импорт негативно скажется на производителях в Евросоюзе.



Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян говорил, что Армения не сможет заменить российский рынок ЕС.

