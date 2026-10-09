Европейский союз предоставит Армении торговые преференции на два года
Евросоюз предоставит Армении временные торговые преференции, чтобы поддержать ее производителей и экспортеров. Решение приняла Еврокомиссия. Об этом сообщила ее пресс-служба.
Меры вступают в силу 10 октября и растянутся на два года. Они временно либерализуют почти 80% армянского экспорта в ЕС. Речь идет о свежих фруктах, овощах, цветах и напитках, в том числе алкогольных.
В Еврокомиссии уточнили, что преференции поддержат устойчивость экономики Еревана и облегчат доступ к европейскому рынку. Условия при этом предусматривают меры по его защите, если импорт негативно скажется на производителях в Евросоюзе.
Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян говорил, что Армения не сможет заменить российский рынок ЕС.
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