Европейский союз предоставит Армении торговые преференции на два года

Евросоюз предоставит Армении временные торговые преференции, чтобы поддержать ее производителей и экспортеров. Решение приняла Еврокомиссия. Об этом сообщила ее пресс-служба.

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Меры вступают в силу 10 октября и растянутся на два года. Они временно либерализуют почти 80% армянского экспорта в ЕС. Речь идет о свежих фруктах, овощах, цветах и напитках, в том числе алкогольных.

В Еврокомиссии уточнили, что преференции поддержат устойчивость экономики Еревана и облегчат доступ к европейскому рынку. Условия при этом предусматривают меры по его защите, если импорт негативно скажется на производителях в Евросоюзе.

Ранее экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян говорил, что Армения не сможет заменить российский рынок ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
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