Однако он подчеркнул, что отдавая предпочтение заметным аксессуары, человек должен быть в контексте выбранного направления.

«Сегодня есть смелые люди, которые любят самовыражаться. Это может быть любой аксессуар: галстук, шейный платок, какая-то цепь. То, что подчеркивает свободу, собственный образ и желание быть аутентичным. Тут осуждать кого-то неправильно, а необходимо дать возможность самовыразиться и правильно показать, как это может быть. Например, черепа, цепи и все остальное в тему, когда человек связан с музыкой, когда человек в своих образах поддерживает эту рок-н-ролльную подачу. А когда человек совершенно от этого далек и не знает, как в этом жить, это смотрится неправильно, в этом есть какое-то противоречие», — пояснил Гуляев.

Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец объяснял НСН преимущество вещей из секонд-хенда: они позволяют современной молодёжи выражать свою индивидуальность, но не тратить на это слишком много денег.

