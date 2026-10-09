Не надо стесняться: Почему мужчины боятся носить аксессуары
Интересный аксессуар может стать хорошим дополнением образа, но он должен вписываться в жизненный стиль и интересы человека, заявил НСН дизайнер Игорь Гуляев.
Многие мужчины действительно не рискуют надевать необычные аксессуары или украшения, чтобы не выглядеть нелепо, поэтому должен быть пример того, как грамотно вписывать также вещи в повседневные образы, объяснил в эфире НСН дизайнер Игорь Гуляев.
Треть опрошенных мужчин хотели бы носить нетипичные для себя украшения или аксессуары, но стесняются реакции окружающих, передает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ювелирной сети. Чаще всего они носят часы (68%), цепочки (55%) и браслеты (30%), однако многие отмечают интерес и к другим украшениям. 57% хотели бы попробовать носить серьгу, 27% — кольца с камнями, 23% — броши. Гуляев отметил, что в таком случае нужно ориентироваться на примеры людей с хорошим вкусом.
«Это всё воспитание. Я жил в Казахской ССР раньше, и мы стеснялись носить шорты. Но когда в этих регионах уже все стали их носить, и мы их стали спокойно летом надевать, потому что на улице по 30-40° жары. То же самое и здесь. Если соответственно воспитывать, показывать, как это должно быть, что это не смешно, не нелепо, то страх и осторожность будут исчезать. Но это должно быть на примере людей, у которых действительно есть вкус, когда украшения и аксессуары смотрятся не нелепо, не кричащие, а именно в качестве дополнения образа. Особенно летом, когда человек одет в какую-то льняную одежду, прикольно смотрятся какие-то аксессуары, которые дополняют костюм и превращают его в образ свободного художника. Например, это может надеть на отдыхе человек, который в жизни носит классическую одежду и никогда не позволяет себе ничего более заметного, кроме часов. Если правильно воспитывать и показывать примером, то даже то, что кажется невостребованным, может зазвучать по-новому. Поэтому люди, у которых есть вкус, должны воспитывать тех, у кого его нет», — объяснил дизайнер.
Однако он подчеркнул, что отдавая предпочтение заметным аксессуары, человек должен быть в контексте выбранного направления.
«Сегодня есть смелые люди, которые любят самовыражаться. Это может быть любой аксессуар: галстук, шейный платок, какая-то цепь. То, что подчеркивает свободу, собственный образ и желание быть аутентичным. Тут осуждать кого-то неправильно, а необходимо дать возможность самовыразиться и правильно показать, как это может быть. Например, черепа, цепи и все остальное в тему, когда человек связан с музыкой, когда человек в своих образах поддерживает эту рок-н-ролльную подачу. А когда человек совершенно от этого далек и не знает, как в этом жить, это смотрится неправильно, в этом есть какое-то противоречие», — пояснил Гуляев.
Ранее эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец объяснял НСН преимущество вещей из секонд-хенда: они позволяют современной молодёжи выражать свою индивидуальность, но не тратить на это слишком много денег.
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