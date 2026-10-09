Сенатор Джабаров объяснил, почему страны СНГ сохраняют прочные связи

Сенатор напомнил, что Содружество создали после распада СССР. По его мнению, многие тогда решили, что это цивилизованный «бракоразводный процесс», и все разъедутся по национальным квартирам.



Но в реальности все произошло наоборот: история совместного проживания дает о себе знать, подчеркнул сенатор. Джабаров добавил, что представители государств встречаются без переводчиков и спокойно общаются, а русский язык стал объединяющим.



По его словам, богатейшие страны Центральной Азии, Россия и Белоруссия готовы помогать друг другу во всех сферах. Например, в энергетике, мирном атоме, сельском хозяйстве, обеспечении удобрениями и машиностроении. Политик подчеркнул, что страны научились обходиться без западных спонсоров.



Ранее президент Владимир Путин заявил, что Узбекистан станет председателем СНГ с 1 января.

