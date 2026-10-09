Сенатор Джабаров объяснил, почему страны СНГ сохраняют прочные связи

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с NEWS.ru объяснил, что опыт совместного пребывания в Советском Союзе повлиял на отношения между странами СНГ.

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Сенатор напомнил, что Содружество создали после распада СССР. По его мнению, многие тогда решили, что это цивилизованный «бракоразводный процесс», и все разъедутся по национальным квартирам.

Но в реальности все произошло наоборот: история совместного проживания дает о себе знать, подчеркнул сенатор. Джабаров добавил, что представители государств встречаются без переводчиков и спокойно общаются, а русский язык стал объединяющим.

По его словам, богатейшие страны Центральной Азии, Россия и Белоруссия готовы помогать друг другу во всех сферах. Например, в энергетике, мирном атоме, сельском хозяйстве, обеспечении удобрениями и машиностроении. Политик подчеркнул, что страны научились обходиться без западных спонсоров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Узбекистан станет председателем СНГ с 1 января.

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ФОТО: НСН
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