Захарова указала на тревожную тенденцию в победе Гитлера Муссолини на выборах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с перуанским политиком по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес маленькой частью нормализации нацистских и фашистских лидеров в современном мире. Ее слова приводит РИА Новости.
Ранее местные медиа писали о победе политика на выборах мэра муниципалитета Керопалька. По мнению Захаровой, с одной стороны, все выглядит как шутка. С другой — речь идет о маленьких элементах, которые возвращают в общественное сознание «адские, абсолютно аморальные имена», добавила она.
Дипломат считает, что человечество вновь начинают приучать к позиции, что они нормальные и естественные.
Ранее писали, что перуанский политик получил 229 голосов. Это составило 34,54 процента от общего числа действительных бюллетеней.
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