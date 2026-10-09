Захарова указала на тревожную тенденцию в победе Гитлера Муссолини на выборах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с перуанским политиком по имени Гитлер Муссолини Симеон Флорес маленькой частью нормализации нацистских и фашистских лидеров в современном мире. Ее слова приводит РИА Новости.

Советник президента РФ: Запад пытается возродить фашизм

Ранее местные медиа писали о победе политика на выборах мэра муниципалитета Керопалька. По мнению Захаровой, с одной стороны, все выглядит как шутка. С другой — речь идет о маленьких элементах, которые возвращают в общественное сознание «адские, абсолютно аморальные имена», добавила она.

Дипломат считает, что человечество вновь начинают приучать к позиции, что они нормальные и естественные.

Ранее писали, что перуанский политик получил 229 голосов. Это составило 34,54 процента от общего числа действительных бюллетеней.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваПеру

Горячие новости

Все новости

партнеры