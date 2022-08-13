СМИ: В доме Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов

Издание, ссылаясь на опись предметов, указывает, что спецслужба собрала четыре набора материалов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» бумаг. Что именно содержится в документах, не уточняется.

Также ФБР вывезло около 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записями.

Трамп сообщил об обысках в своем поместье в понедельник. Как отметил бывший глава государства, здание обыскали в его отсутствие. По данным СМИ, в процессе принимали участие по меньшей мере сто агентов ФБР. В пятницу американская администрация обратилась в суд с просьбой рассекретить документы, касающиеся обысков.

