СМИ: В доме Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов

Агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Об этом пишет Wall Street Journal.

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Издание, ссылаясь на опись предметов, указывает, что спецслужба собрала четыре набора материалов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» бумаг. Что именно содержится в документах, не уточняется.

Также ФБР вывезло около 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записями.

Трамп сообщил об обысках в своем поместье в понедельник. Как отметил бывший глава государства, здание обыскали в его отсутствие. По данным СМИ, в процессе принимали участие по меньшей мере сто агентов ФБР. В пятницу американская администрация обратилась в суд с просьбой рассекретить документы, касающиеся обысков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДокументыОбыскиФБРДональд Трамп
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