СМИ: В доме Трампа изъяли 11 комплектов секретных документов
Агенты ФБР во время обыска в поместье экс-президента США Дональда Трампа обнаружили 11 комплектов секретных документов. Об этом пишет Wall Street Journal.
Издание, ссылаясь на опись предметов, указывает, что спецслужба собрала четыре набора материалов под грифом «совершенно секретно» и по три комплекта «секретных» и «конфиденциальных» бумаг. Что именно содержится в документах, не уточняется.
Также ФБР вывезло около 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записями.
Трамп сообщил об обысках в своем поместье в понедельник. Как отметил бывший глава государства, здание обыскали в его отсутствие. По данным СМИ, в процессе принимали участие по меньшей мере сто агентов ФБР. В пятницу американская администрация обратилась в суд с просьбой рассекретить документы, касающиеся обысков.
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