Минюст США запросил ордер на обыск в имении Трампа

Главы ФБР и Минюста США Крис Рэй и Меррик Гарланд получили письма с угрозами убийством после обыска в доме бывшего главы Белого дома. Также угрожали агентам спецслужб.

Трамп заявил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать или находиться поблизости при состоявшихся обысках в его имении Мар-а-Лаго.

ФБР обыскало имение Трампа во Флориде. Агенты выбрали время для обыска, когда его не было дома. По словам Трампа, Трампа, его дом находился в осаде.

