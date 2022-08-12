Минюст США запросил ордер на обыск в имении Трампа

Администрация США обратилась в суд с просьбой рассекретить документы, которые касаются обысков в имении во Флориде бывшего президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минюста Меррика Гарланда.

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Главы ФБР и Минюста США Крис Рэй и Меррик Гарланд получили письма с угрозами убийством после обыска в доме бывшего главы Белого дома. Также угрожали агентам спецслужб.

Трамп заявил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать или находиться поблизости при состоявшихся обысках в его имении Мар-а-Лаго.

ФБР обыскало имение Трампа во Флориде. Агенты выбрали время для обыска, когда его не было дома. По словам Трампа, Трампа, его дом находился в осаде.

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