По словам политика, его дом находятся в осадке, его занимает большая группа федералов. По словам бывшего президента, об обыске его заранее не уведомили. Трамп назвал это нападением «радикальных левых демократов», которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.

ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, сообщает NYT со ссылкой на источники. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Напомним, многие американцы считают, что второй президентский срок лидера США Джо Байдена или экс-главы белого дома Дональда Трампа был бы «худшим» вариантом для страны.

