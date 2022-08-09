Имение Мар-а-Лаго Трампа обыскали агенты ФБР

Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, следует из заявления в соцсети Truth.

Устал, но не уходит: «Третья сила» не помешает Байдену схлестнуться с Трампом

По словам политика, его дом находятся в осадке, его занимает большая группа федералов. По словам бывшего президента, об обыске его заранее не уведомили. Трамп назвал это нападением «радикальных левых демократов», которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.

ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, сообщает NYT со ссылкой на источники. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.

Напомним, многие американцы считают, что второй президентский срок лидера США Джо Байдена или экс-главы белого дома Дональда Трампа был бы «худшим» вариантом для страны.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры