Имение Мар-а-Лаго Трампа обыскали агенты ФБР
Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР, следует из заявления в соцсети Truth.
По словам политика, его дом находятся в осадке, его занимает большая группа федералов. По словам бывшего президента, об обыске его заранее не уведомили. Трамп назвал это нападением «радикальных левых демократов», которые не хотят, чтобы он участвовал в выборах 2024 года в качестве кандидата в президенты. Экс-лидер США уточнил, что агенты взломали его сейф.
ФБР, скорее всего, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, сообщает NYT со ссылкой на источники. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.
Напомним, многие американцы считают, что второй президентский срок лидера США Джо Байдена или экс-главы белого дома Дональда Трампа был бы «худшим» вариантом для страны.
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