«Будут копать»: Американист объяснил, зачем демократам устранять Трампа
Против Трампа демократы будут использовать все методы, но пока ничего серьезнее каких-то документов они придумать не смогли, сказал НСН доктор юридических наук Александр Домрин.
Бывшего президента США Дональда Трампа боится действующая власть, и сейчас демократы будут делать все возможное, чтобы испортить ему планы баллотироваться в президенты в 2024 году. Обыск у него – признак того, насколько слабы демократы в конгрессе и Белом доме, заявил американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в поместье Трампа в Мар-а-Лаго прошли обыски. В дом пришли 100 сотрудников ФБР, которые нашли в сейфе секретные документы и изъяли их. Трамп в этот момент находился в Нью-Йорке и заявил, что обыски проводились с подачи «левых демократов». Домрин считает, что таким образом Трампа пытаются дискредитировать перед выборами-2024.
«Трамп сейчас не у дел, но действующая власть его боится и опасается, что в ближайшей перспективе он объявит о своем желании вернуться в Белый дом и начнет свою избирательную кампанию-2024. Демократы этого не хотят и используют все возможные меры, если не посадить, а для этого нужны серьезные обстоятельства, то испортить планы баллотироваться в президенты. Какие-то материалы изъяли, а это признак того, что дело открыто и будут копать. Ситуация, как в анекдоте: «ложечки нашлись, а осадок остался» и признак того, насколько слабы демократы в конгрессе, Белом доме. Тот самый случай, когда ничего придумать серьезнее каких-то документов не смогли», - сказал Домрин.
Собеседник «Радиоточки НСН» назвал Трампа символом тех, кто сегодня не согласен с действиями властей. Но против бывшего президента США играет возраст, считает он.
«Был бы лет на пять помоложе, то находился бы в более выгодном положении. Боятся демократы и республиканца, которому Трамп может оказать поддержку, если не будет участвовать в выборах президента. Ведь демократическая партия – это глобалисты, они являются знаменем антинациональных течений по всему миру. Республиканцы же ориентированы на национальный капитал и желание сделать Америку снова великой, а не Украину какую-то, на благо которой действующая администрация положила серьезные материальные ресурсы, отнятые у американского рабочего класса», - резюмировал Домрин.
Ранее в США провели опрос и выяснилось, что около 40% американцев не хотят переизбрания Байдена и Трампа.
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