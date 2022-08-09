«Будут копать»: Американист объяснил, зачем демократам устранять Трампа

Ранее в поместье Трампа в Мар-а-Лаго прошли обыски. В дом пришли 100 сотрудников ФБР, которые нашли в сейфе секретные документы и изъяли их. Трамп в этот момент находился в Нью-Йорке и заявил, что обыски проводились с подачи «левых демократов». Домрин считает, что таким образом Трампа пытаются дискредитировать перед выборами-2024.

«Трамп сейчас не у дел, но действующая власть его боится и опасается, что в ближайшей перспективе он объявит о своем желании вернуться в Белый дом и начнет свою избирательную кампанию-2024. Демократы этого не хотят и используют все возможные меры, если не посадить, а для этого нужны серьезные обстоятельства, то испортить планы баллотироваться в президенты. Какие-то материалы изъяли, а это признак того, что дело открыто и будут копать. Ситуация, как в анекдоте: «ложечки нашлись, а осадок остался» и признак того, насколько слабы демократы в конгрессе, Белом доме. Тот самый случай, когда ничего придумать серьезнее каких-то документов не смогли», - сказал Домрин.