СМИ: В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Украине
В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Leopard 2 киевскому режиму. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления по поводу военной помощи Киеву, пишет немецкое издание Zeit.
«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — призвала немецкий политик.
В ответ лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что Штрак-Циммерман «и ей подобные» втягиваю ФРГ в военный конфликт, и призвал руководствоваться здравым смыслом.
«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», — заявил он.
Ранее издание Der Spiegel сообщило, что власти Германия могут отправить Киеву 19 основных боевых танков Leopard 2.
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