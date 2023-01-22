СМИ: В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Украине

В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Leopard 2 киевскому режиму. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от канцлера ФРГ сделать «четкие» заявления по поводу военной помощи Киеву, пишет немецкое издание Zeit.

«Исторические» колебания. Поставки танков Leopard Киеву вызывают мировые споры

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — призвала немецкий политик.

В ответ лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что Штрак-Циммерман «и ей подобные» втягиваю ФРГ в военный конфликт, и призвал руководствоваться здравым смыслом.

«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», — заявил он.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что власти Германия могут отправить Киеву 19 основных боевых танков Leopard 2.

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Фото: bundestag.de
ТЕГИ:УкраинаВооружениеПоставкиГермания
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