СМИ: В бундестаге разгорелся скандал из-за поставок танков Украине

«Если вы не хотите поставлять Leopard 2 украинской армии, то вы должны объяснить, почему», — призвала немецкий политик.

В ответ лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что Штрак-Циммерман «и ей подобные» втягиваю ФРГ в военный конфликт, и призвал руководствоваться здравым смыслом.

«Те, кто сегодня говорит о танках, завтра будут кричать о самолетах или войсках. Политика во время войны в Европе проводится не в стиле ритуалов возмущения или с учащенным дыханием, а с ясностью и здравомыслием», — заявил он.

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что власти Германия могут отправить Киеву 19 основных боевых танков Leopard 2.

