СМИ: В ближайшие дни Леонид Слуцкий официально возглавит ЛДПР

27 мая Леонид Слуцкий официально возглавит партию ЛДПР, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что его назначение уже согласовано на всех уровнях.

При этом, по данным источника, косвенным признаком того, что политик возглавит партию можно считать то, что на прошлой неделе региональные отделения объединения на своих конференциях массово предлагали кандидатуру Слуцкого на пост председателя.