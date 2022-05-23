СМИ: В ближайшие дни Леонид Слуцкий официально возглавит ЛДПР

27 мая Леонид Слуцкий официально возглавит партию ЛДПР, сообщает ряд СМИ.

Отмечается, что его назначение уже согласовано на всех уровнях.

При этом, по данным источника, косвенным признаком того, что политик возглавит партию можно считать то, что на прошлой неделе региональные отделения объединения на своих конференциях массово предлагали кандидатуру Слуцкого на пост председателя.

Нового главу ЛДПР изберут 27 мая

18 мая депутаты партии ЛДПР единогласно избрали Леонида Слуцкого постоянным руководителем думской фракции после смерти ее основателя и бессменного лидера Владимира Жириновского.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Слуцкий – серьезный политик, при котором ЛДПР сможет дать ответ тем, кто считает, что у партии «все пропало».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийДепутатГосдумаЛеонид СлуцкийЛДПР
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