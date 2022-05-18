Слуцкого избрали руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен руководителем думской фракции ЛДПР. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции Александр Дюпин.

Нового главу ЛДПР изберут 27 мая

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — цитирует Дюпина ТАСС.

В апреле Слуцкий был назначен исполняющим обязанности руководителя думской фракции ЛДПР после смерти лидера партии Владимира Жириновского, напоминает «Свободная пресса».

На съезде 27 мая ЛДПР обсудит избрание нового председателя партии, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаЛДПРЛеонид Слуцкий
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