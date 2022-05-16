Нового главу ЛДПР изберут 27 мая

По его словам, в этот день в Москве пройдёт внеочередной съезд ЛДПР.

«Состоялось заседание высшего совета ЛДПР, где было принято решение о проведении внеочередного съезда партии 27 мая в Москве. В повестке - вопрос об избрании председателя ЛДПР», - рассказал он.

Руководивший партией Владимир Жириновский ушёл из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. В качестве кандидатов на пост нового лидера ЛДПР называют губернаторов Михаила Дегтярева и Алексея Островского, парламентариев Ярослава Нилова, Андрея Лугового и Алексея Диденко.

