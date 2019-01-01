СМИ узнали о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией

Кроме того, источник сообщил, что в обозримом будущем Москва может вернуться к обсуждению отмены визового режима ля граждан Грузии, передает РИА ФАН.

Ранее Владимир Путин заявил, что не хотел бы вводить санкции из уважения к народу Грузии. Он также прокомментировал инцидент с нецензурными оскорблениями в свой адрес в эфире грузинского телеканала «Рустави 2». «Один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто», – отметил президент. Он считает, что для этого провокатора «было бы много чести», если бы в России против него завели уголовное дело.

Напомним, что запрет на перелеты в Грузию для российских авиакомпаний вступил в силу 8 июля. Такое решение было принято из соображений безопасности на фоне антироссийских протестов в Тбилиси.

