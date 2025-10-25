В Сочи один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке

Взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Сочи, есть жертвы. Об этом заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в 01:10 мск в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в Центральном районе города на улице Тимирязева.

«В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров», - подчеркнули в МЧС.

В результате ЧП погиб один человек, один пострадал, оба - несовершеннолетние. Пожар в доме ликвидирован.

Ранее взрыв газа произошел в кафе в дагестанском селе Стальское, пострадали четыре человека.

