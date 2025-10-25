Дмитриев допустил, что встреча Путина и Трампа состоится позднее
Встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом может состояться позднее. Об этом заявил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью CNN.
По его словам, переговоры политиков «состоятся, но, вероятно, позднее».
«И я уверен, что его [Трампа] дипломатические усилия увенчаются успехом, поскольку гораздо лучше поддерживать диалог с Россией, чем не поддерживать диалог с Россией, как это делал [бывший] президент [США Джо] Байден», - указал Дмитриев.
Ранее Дональд Трамп после телефонных переговоров с Владимиром Путиным анонсировал встречу с российским президентом в Будапеште, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако позднее глава Белого дома заявил, что отменил готовившийся саммит.
