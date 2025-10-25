Эксперт рассказал, какие страны россияне могут посещать без загранпаспорта

Россияне могут посещать шесть стран без загранпаспорта, используя внутренний документ РФ. Об этом заявил кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Роман Гареев.

«Речь идет о государствах, с которыми у России заключены соответствующие международные договоры. Это Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения, Абхазия и Южная Осетия», - рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

Гареев отметил, что въехать по российскому паспорту в Армению могут только прибывающие самолетом.

Кроме того, эксперт указал, что число принимающих россиян по внутреннему паспорту стран сохраняется длительное время. Перспектив для изменения ситуации в ближайшее время нет.

Ранее в МВД предупредили, что с 20 января 2026 года детям в возрасте до 14 лет потребуется загранпаспорт для выезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию.

