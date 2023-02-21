СМИ узнали о переносе обращения Байдена к РФ и Украине

Выступление президента США Джозефа Байдена, в котором он должен обратиться к гражданам России и Украины, перенесено на два часа позже. Об этом сообщают репортёры из Варшавы, где сейчас находится глава Белого Дома. Ранее речь была запланирована на 17:30 по московскому времени.

Байден только что закончил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Американский лидер, в частности, заявил, что на встрече в Киеве 20 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил того в неизменности поддержки Киева со стороны Вашингтона.