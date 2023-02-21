СМИ узнали о переносе обращения Байдена к РФ и Украине

Выступление президента США Джозефа Байдена, в котором он должен обратиться к гражданам России и Украины, перенесено на два часа позже. Об этом сообщают репортёры из Варшавы, где сейчас находится глава Белого Дома. Ранее речь была запланирована на 17:30 по московскому времени.

Байден только что закончил переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Американский лидер, в частности, заявил, что на встрече в Киеве 20 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил того в неизменности поддержки Киева со стороны Вашингтона.

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Как отмечает НСН, советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что выступление Байдена не будет прямым контрдиалогом с президентом РФ Владимиром Путиным, который сегодня огласил ежегодное послание Федеральному собранию.

В свой речи российский лидер, в частности, обвинил Вашингтон и Запад в целом в причинах начала Москвой спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Лазаренко
ТЕГИ:ПольшаПутинБайден
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