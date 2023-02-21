Советник Байдена рассказал о его ответе на речь Путина

Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что речь американского президента не будет прямым опровержением президенту России Владимиру Путину, который 21 февраля выступил с ежегодным обращением к Федеральному собранию. В нём российский лидер обвинил Соединенные Штаты и их союзников в причинах начала СВО и сказал, что Украина находится в руках «Запада».

Путин обвинил западные элиты в конфликте на Украине

Как пишет The New York Times, Салливан при этом отметил, что Байден оспорит предпосылки заявлений российского лидера.

«Это не риторическое состязание с кем-либо. Это позитивное изложение ценностей, видение того, как должен выглядеть мир, который мы пытаемся построить и защитить», – заявил Салливан. Также он отверг заявление Путина о том, что Запад несет ответственность за спецоперацию в Украине.

«Если Россия прекратит спецоперацию на Украине и отправится домой, ***** (спецоперация – прим. НСН) закончится», - сказал он. - Если Украина прекратит воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестанут помогать им воевать, Украина исчезнет с карты».

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В своей речи в Варшаве год назад Байден призвал страны НАТО и всего мира объединиться в коалицию, чтобы противостоять вторжению, призвав к продолжению введения жестких экономических санкций в отношении России и миллиардной помощи Украине. В то время были вопросы о том, удастся ли Байдену собрать эту коалицию. С тех пор демократические страны ввели эти санкции и доставили Украине военную и гуманитарную помощь. На важнейшие вопросы были даны ответы.

21 февраля глава Белого дома выступит в Варшаве перед главами государств восточного фланга НАТО со значимой речью. Обращение состоится в 17:30 по московскому времени.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденСпецоперацияСША
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