СМИ узнали, когда примут решение об отключении России от SWIFT

Собеседник агентства подчеркнул, что решение будет принято в течение нескольких дней.

«SWIFT - это просто вопрос... очень короткого времени», - заключил источник.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.