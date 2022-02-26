СМИ узнали, когда примут решение об отключении России от SWIFT

Отключение России от системы SWIFT - всего лишь вопрос времени, сообщает Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.

Зеленский: Макрон поддержал отключение России от SWIFT

Собеседник агентства подчеркнул, что решение будет принято в течение нескольких дней.

«SWIFT - это просто вопрос... очень короткого времени», - заключил источник.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Война На УкраинеСанкции Против РоссииЕвропаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры