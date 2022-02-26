СМИ узнали, когда примут решение об отключении России от SWIFT
26 февраля 202213:47
Отключение России от системы SWIFT - всего лишь вопрос времени, сообщает Reuters со ссылкой на главу одного из центральных банков еврозоны.
Собеседник агентства подчеркнул, что решение будет принято в течение нескольких дней.
«SWIFT - это просто вопрос... очень короткого времени», - заключил источник.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова призвала отключить Россию от системы SWIFT после её вторжения на территорию Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,2 млн+123 тыс. / сут.
Умерли
350 тыс.+793 / сут.
Выздоровели
13,3 млн+181 тыс. / сут.
- Эстония и Латвия закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов
- «Каждый решает сам». Познер и СЖР - о санкциях Роскомнадзора в военное время
- СМИ узнали, когда примут решение об отключении России от SWIFT
- СМИ: в жилой дом в Киеве попала украинская ракета
- Россияне пожаловались на сбои в работе Twitter
- Володин заявил, что Зеленский сбежал из Киева
- Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Киргизии
- Михаил Делягин: Национализация в РФ защитит россиян на Западе от грабежа
- Польские футболисты отказались играть стыковой матч ЧМ-2022 против России
- Медведев не исключил арест средств иностранцев в РФ
26 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru