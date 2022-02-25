Словакия призвала к более жестким санкциям против РФ
Президент Словакии Зузана Чапутова призвала ввести против РФ более жесткие санкции после ее вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Чапутовой, Россию следует отключить от системы SWIFT. Она заявила, что РФ атакует «нашу собственную безопасность».
Она также заявила, что страны «Бухаресткой девятки» сошлись в необходимости усиления восточных границ. В состав альянса входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.
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