СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ
В Николаеве украинские спецслужбы собираются провести провокации с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
Согласно информации источника, такие мероприятия противник может провести и в праздничные дни.
Отмечается, что спецслужбы Украины собрали осколки российских боеприпасов для использования их при создании фейковых новостей об обстрелах. К тому же в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, добавил собеседник агентства. По его мнению, это тоже может быть связано с подготовкой провокаций с украинской стороны.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве прогремели взрывы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru