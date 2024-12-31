СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ

В Николаеве украинские спецслужбы собираются провести провокации с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

Согласно информации источника, такие мероприятия противник может провести и в праздничные дни.

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Отмечается, что спецслужбы Украины собрали осколки российских боеприпасов для использования их при создании фейковых новостей об обстрелах. К тому же в последнее время в Николаеве фиксируется активное присутствие людей с опознавательными знаками ООН, добавил собеседник агентства. По его мнению, это тоже может быть связано с подготовкой провокаций с украинской стороны.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве прогремели взрывы.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУПровокации

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