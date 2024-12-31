СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ

В Николаеве украинские спецслужбы собираются провести провокации с использованием осколков российских боеприпасов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей пророссийского подполья.

Согласно информации источника, такие мероприятия противник может провести и в праздничные дни.