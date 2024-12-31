МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами

По информации ведомства, 25 дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленским регионом. Еще два дрона удалось ликвидировать над Тверской областью, а также по одному над Калужским, Курским и Ростовским регионами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что утром 31 декабря в Смоленской области в результате атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза.