МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами

За минувшую ночь с 30 на 31 декабря российские силы ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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По информации ведомства, 25 дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленским регионом. Еще два дрона удалось ликвидировать над Тверской областью, а также по одному над Калужским, Курским и Ростовским регионами.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что утром 31 декабря в Смоленской области в результате атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза.

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ФОТО: Владимир Сальдо
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