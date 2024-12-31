МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами
За минувшую ночь с 30 на 31 декабря российские силы ПВО уничтожили 68 украинских беспилотников над восемью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, 25 дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем, 10 — над Смоленским регионом. Еще два дрона удалось ликвидировать над Тверской областью, а также по одному над Калужским, Курским и Ростовским регионами.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что утром 31 декабря в Смоленской области в результате атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Суд в Южной Корее выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
- ГИБДД: Водителям необходимо заменить права, срок действия которых истек в 2022 году
- СМИ: Украинские спецслужбы готовят провокации с осколками боеприпасов РФ
- МО: За ночь ВСУ атаковали Россию 68 дронами
- СМИ: В Киеве раздались взрывы
- В МВД назвали самую крупную переведенную мошенникам сумму за 2024 год
- В аэропорту Казани ввели план «Ковер»
- Суд признал законным заочный приговор иноагенту Панину за оправдание терроризма
- В Смоленской области после атаки БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза
- Стали известны сроки предварительного расследования крушения AZAL
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru