СМИ: Украина рассматривает вариант обмена осужденных в ДНР наемников на Медведчука

По словам собеседника издания, близкого к правительству Украины, «никакие варианты не исключены», чтобы освободить двух граждан Великобритании, передает ТАСС.

«Дело этих людей обсуждалось на этой неделе с министром иностранных дел (Великобритании – прим. НСН) Лиз Трасс. Мы сотрудничаем. Мы хотим продемонстрировать нашу благодарность Великобритании, и мы определенно рассмотрим обмен на Медведчука», - подчеркнул источник.

Также он заявил о необходимости решить проблему с Кремлем, сомневаясь при этом, что «по ряду причин» Медведчук может оказаться малоинтересен Москве.

По данным еще одного источника «Санди экспресс», Киев рассматривает возможность провести военную операцию по освобождению британских граждан. Информации об обсуждении этого вопроса в ходе визита главы британского Минобороны Бена Уоллеса в Киев 10 июня, у таблоида нет.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не нашел оснований, чтобы приговоренные к смертной казни в ДНР иностранных наемники были помилованы. Об этом сообщает ТАСС.

