СМИ: Украина под благовидным предлогом блокировала 21 турецкое судно в порту Одессы

По мнению турецкого издания, настоящая причина совсем в другом.

«Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий – прим. НСН) корабль», — говорится в публикации.

Турецкие журналисты считают, что если в случае, если российские войска окажутся в Одессе и ударят по кораблям Турции, возникнет напряженность в отношениях Москвы и Анкары, пишет Газета.ru.

Ранее глава министерства транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что 22 турецких судна и 90 моряков в середине апреля находились в заблокированном состоянии в украинских портах, его слова приводит агентство EFE.

