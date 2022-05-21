СМИ: Украина под благовидным предлогом блокировала 21 турецкое судно в порту Одессы
Украина под предлогом «опасности» разрыва оставшихся в воде мин блокировала 21 турецкое судно в порту Одессы. Об этом сообщает газета Aydınlık.
По мнению турецкого издания, настоящая причина совсем в другом.
«Если иностранные корабли уйдут, украинцы станут явной мишенью — и Одесса скоро падет. По этой причине украинцы не пускают иностранные суда, в том числе 21 (турецкий – прим. НСН) корабль», — говорится в публикации.
Турецкие журналисты считают, что если в случае, если российские войска окажутся в Одессе и ударят по кораблям Турции, возникнет напряженность в отношениях Москвы и Анкары, пишет Газета.ru.
Ранее глава министерства транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что 22 турецких судна и 90 моряков в середине апреля находились в заблокированном состоянии в украинских портах, его слова приводит агентство EFE.
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