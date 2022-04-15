90 турецких моряков остаются заблокированными на 22 судах в портах Украины

Глава министерства транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу заявил в пятницу, что 22 турецких судна и 90 моряков в настоящее время находятся в заблокированном состоянии в украинских портах, его слова приводит агентство EFE.

«На украинском побережье Черного моря в состоянии ожидания находятся 22 наших судна... Нам нужно вернуть их оттуда», - подчеркнул министр.

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По его словам, часть кораблей принадлежащих Турции ходят под турецким флагом, а часть - под флагами других стран.

Караисмаилоглу сообщил, что всего в украинских портовых городах остаются около сотни торговых судов из разных стран.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что морской торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от украинских подразделений.

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ФОТО: denizhaber.com
ТЕГИ:КораблиУкраинаМорякиТурция
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