90 турецких моряков остаются заблокированными на 22 судах в портах Украины
Глава министерства транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу заявил в пятницу, что 22 турецких судна и 90 моряков в настоящее время находятся в заблокированном состоянии в украинских портах, его слова приводит агентство EFE.
«На украинском побережье Черного моря в состоянии ожидания находятся 22 наших судна... Нам нужно вернуть их оттуда», - подчеркнул министр.
По его словам, часть кораблей принадлежащих Турции ходят под турецким флагом, а часть - под флагами других стран.
Караисмаилоглу сообщил, что всего в украинских портовых городах остаются около сотни торговых судов из разных стран.
Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что морской торговый порт в Мариуполе полностью освобождён от украинских подразделений.
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