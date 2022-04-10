Минобороны Турции: Страна не допустит ввода военных кораблей в Черное море

Анкара не допустит ввода военных кораблей в Черное море, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.

В Турции заявили об обнаружении еще одной мины в Черном море

«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море», — заявил турецкий министр.

Турция поддерживает положения Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. В соответствии с документом, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более трех недель. В экстренных обстоятельствах Турция, если даже не является стороной вооруженного конфликта, имеет право ввести запрет или ограничение на прохождение иностранных кораблей через Босфор и Дарданеллы, пишет Газета.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВоенныеАрмияКораблиТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры