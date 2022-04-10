Минобороны Турции: Страна не допустит ввода военных кораблей в Черное море
Анкара не допустит ввода военных кораблей в Черное море, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал A Haber.
«Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море», — заявил турецкий министр.
Турция поддерживает положения Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. В соответствии с документом, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более трех недель. В экстренных обстоятельствах Турция, если даже не является стороной вооруженного конфликта, имеет право ввести запрет или ограничение на прохождение иностранных кораблей через Босфор и Дарданеллы, пишет Газета.ru.
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