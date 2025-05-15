СМИ: Украина не собирается обсуждать мир с Россией в Стамбуле
Украинская делегация не планирует обсуждать мирные соглашения с Россией. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal с ссылкой на украинских чиновников.
Украина собирается обсудить только прекращение огня на 30 дней, уточняется в публикации. Переговорные группы должны будут выработать механизмы отслеживания нарушений и согласовать режим тишины по всей линии боевых действий. Утверждается, что никаких других вопросов на повестке дня не планируется.
15 мая российские и украинские делегации проведут встречу в президентском офисе в Стамбуле. Это будет первым двусторонним контактом с 2022 года. Обсуждения пройдут в закрытом формате.
Ранее МИД рассказал о целях России на переговорах в Стамбуле, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru