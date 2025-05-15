СМИ: Украина не собирается обсуждать мир с Россией в Стамбуле

Украина собирается обсудить только прекращение огня на 30 дней, уточняется в публикации. Переговорные группы должны будут выработать механизмы отслеживания нарушений и согласовать режим тишины по всей линии боевых действий. Утверждается, что никаких других вопросов на повестке дня не планируется.

15 мая российские и украинские делегации проведут встречу в президентском офисе в Стамбуле. Это будет первым двусторонним контактом с 2022 года. Обсуждения пройдут в закрытом формате.

Ранее МИД рассказал о целях России на переговорах в Стамбуле, напоминает НСН.

