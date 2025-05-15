МИД рассказал о целях России на переговорах в Стамбуле

Смысл предложенных президентом РФ переговоров в Стамбуле – устранить первопричины российско-украинского конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира. Об этом заявила на брифинге журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российская делегация уже прибыла в Турцию и «настроена на серьезные переговоры».