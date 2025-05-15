МИД рассказал о целях России на переговорах в Стамбуле
Смысл предложенных президентом РФ переговоров в Стамбуле – устранить первопричины российско-украинского конфликта и выйти на установление долгосрочного прочного мира. Об этом заявила на брифинге журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что российская делегация уже прибыла в Турцию и «настроена на серьезные переговоры».
Президент России Владимир Путин накануне утвердил состав российской делегации для участия в переговорах с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.
Председатель президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил НСН, что «переговоры призваны показать наш миротворческий настрой». Однако генерал считает, что и эта встреча не приведет к урегулированию конфликта. По его мнению, пока не будут «устранены первоначальные причины этого конфликта, разговаривать нет смысла».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru