СМИ: Украина национализировала активы Дерипаски
В Киеве заявили о национализации предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщают СМИ.
С соответствующим заявлением выступили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там объявили о национализации активов бизнесмена на сумму $273 миллиона.
Отмечается, что речь идет о Николаевском глиноземном заводе и трех компаниях, добывающих полезные ископаемые.
Санкции против Олега Дерипаски ранее ввел президент Украины Владимир Зеленский.
Министерство финансов США в декабре 2022 года ввело ограничения против главы «Норникеля» Владимира Потанина. Также Вашингтон внес в черный список принадлежащий бизнесмену холдинг «Интеррос», передает НСН.
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