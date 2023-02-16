СМИ: Украина национализировала активы Дерипаски

В Киеве заявили о национализации предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом сообщают СМИ.

Дерипаска призвал разрешить бизнесменам работать в органах власти

С соответствующим заявлением выступили в Службе безопасности Украины (СБУ). Там объявили о национализации активов бизнесмена на сумму $273 миллиона.

Отмечается, что речь идет о Николаевском глиноземном заводе и трех компаниях, добывающих полезные ископаемые.

Санкции против Олега Дерипаски ранее ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Министерство финансов США в декабре 2022 года ввело ограничения против главы «Норникеля» Владимира Потанина. Также Вашингтон внес в черный список принадлежащий бизнесмену холдинг «Интеррос», передает НСН.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:Олег ДерипаскаУкраина
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