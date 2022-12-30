Дерипаска призвал разрешить бизнесменам работать в органах власти
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что предпринимателей следует уравнять в правах с другими социальными группами, сообщает РБК.
По его мнению, в противном случае, они останутся «слабовиками» вместе с отошедшей от дел интеллигенцией».
Он пояснил, что уравнение в правах - это «тотальная декриминализация бизнеса», отмена ряда статей Уголовного кодекса, в чтом числе «мошенничество» и «растрата», которые позволяют «третировать бизнес и ломать судьбы предпринимателей».
Кроме того, Дерипаска предложил разрешить бизнесменам занимать государственные и муниципальные должности, избираться в органы власти субъектов, а также в Совет Федерации и Госдуму.
«Это основной вопрос, который будет непросто решаться в следующие пять лет», — заключил олигарх.
Ранее Дерипаска заявил, что России необходимо приложить все усилия для поиска новых экспортных рынков, пишут «Известия».
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